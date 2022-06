Claudia Rodrigues e a namorada passeiam pela Zona Sul do Rio

Rio - Claudia Rodrigues e a namorada, a empresária Adriane Bonato, estão curtindo o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, juntinhas. As duas foram clicadas por um paparazzo passeando pelo bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio. A humorista, inclusive, foi tietada por um fã que a presenteou com brigadeiros gourmet. Simpática, atriz também posou para fotos com seu admirador. Após dez anos de amizade e parceria profissional, Claudia e Adriane decidiram iniciar o romance depois de uma declaração de amor feita pela atriz no último dia 7, através das redes sociais.