Simaria anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde em meio a boatos de crise com Simone - Reprodução/Instagram

Publicado 16/06/2022 19:23 | Atualizado 16/06/2022 19:27

Rio - Simaria, dupla com Simone, anunciou que dará uma pausa em sua carreira para cuidar da saúde. Nesta quinta-feira, quando a cantora completa 40 anos, foi divulgado um comunicado à imprensa que informa a interrupção temporária das atividades da artista, enquanto Simone Mendes cumprirá a agenda de shows da dupla sertaneja sozinha.

"A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", diz a nota.

Em seguida, o comunicado ainda traz um pronunciamento da sertaneja sobre o hiato: "Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: 'Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos'. Todos os compromissos da Simone & Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes".

O anúncio pegou fãs de surpresa em meio a polêmicas recentes entre as irmãs, envolvendo uma declaração de Simaria sobre a relação com Simone : "Tudo que vou fazer, sou recriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", desabafou ela.

No último domingo, a dupla também protagonizou um momento de climão no São João de Caruaru . Depois de Simaria se atrasar para o evento, Simone seguiu sozinha durante quase toda a apresentação. Pouco antes do horário previsto para o fim do show, a mais velha subiu ao palco e estendeu o tempo da performance.