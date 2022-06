Simone e Simaria no São João de Caruaru, em Pernambuco - Reprodução

Publicado 13/06/2022 08:18 | Atualizado 13/06/2022 08:20

Rio - A cantora Simone fez uma boa parte do show no São João de Caruaru, em Pernambuco, sozinha, sem a presença da irmã, Simaria, neste final de semana. A artista revelou, logo no início da apresentação, que Simaria havia passado mal de manhã. "Ela não conseguiu pegar o voo até aqui [pela manhã], deu uma melhorada à tarde, conseguiu pegar um voo e está na estrada chegando para dar um beijo em vocês", disse Simone. "Enquanto a tampa da minha panela não vem, vocês podem ser a tampa da minha panela por enquanto?", perguntou a cantora.

Quando o show já estava no fim, cerca de 1h20 depois, Simaria apareceu no palco. "Cheguei chegando e vim de vermelho porque sou a cereja desse bolo", afirmou. "Esse meu atraso hoje tem uma explicação: só Deus sabe o que eu venho passando internamente por trás dessa artista aqui. É muita luta, é muita dor. Mas ainda assim eu me levanto. Sabe por quê? Porque eu sou a filha de Deus, a filha amada do senhor", disse.

Após cantarem três músicas juntas, Simone, que já havia feito a maior parte da apresentação sozinha, tentou encerrar o show. "Coleguinhas, chegou a hora de ir embora", disse. "Nós não vamos embora, eu ganhei mais um pouquinho de tempo para vocês", rebateu Simaria.

As duas cantaram mais uma música e Simone pediu o apoio do público para "terminar legal" e se despediu novamente. "Obrigada, Caruaru. Tchau", disse. "Mais uma, Simone. Aguenta aí", insistiu Simaria, iniciando outra música. Ao fim da canção, Simone tentou encerrar de novo, mas Simaria continuou cantando. "Para terminar bonito, mais uma música", disse.

No final da apresentação, Simaria se abaixou no palco e repetiu a frase que disse no início do show. "Ainda assim, eu me levanto! Tchau, coleguinhas", disse, finalmente finalizando a apresentação. A situação repercutiu nas redes sociais.