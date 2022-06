Espetáculo Família Encanto acontece no Teatro Clara Nunes - divulgação



Publicado 17/06/2022 05:00

Rio - O período de férias escolares ainda não chegou, mas a criançada merece curtir o fim de semana em grande estilo. E tem programação para todos os gostos e bolsos! Peças de teatro, espetáculos circenses e até mesmo exposições estão espalhadas pela cidade e prometem trazer alegria para a os pequenos de todas as idades.

A Galinha Pintadinha, por exemplo, vai marcar presença no Teatro Claro Rio, em Copacabana. Já a Turminha do 'Bolofofos' vai colocar todo mundo pra dançar ao som do 'Funk do Pão de Queijo', no Teatro Miguel Falabella, no Cachambi. Entre os eventos gratuitos tem a peça 'A Batalha da Natureza', na Barra da Tijuca, que fala sobre o impacto do lixo na fauna e flora, e a exposição 'Rio: perspectivas históricas e culturais de uma cidade’, no Teatro de Guignol da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Para os mais radicais, uma opção é curtir os brinquedos do Tivoli Park, na Zona Oeste. O parque, que conta com atrações para toda a família, tem a maior montanha-russa itinerante da América Latina, a Looping Star, e a maior autopista de bate-bate da cidade, com mais de 200m². Já para quem quer ver muita palhaçada e acompanhar as emoções do 'Globo da Morte', a dica é conferir o espetáculo do Big Brother Cirkus, no Park Shopping, em Campo Grande.

Curtiu algumas opções? Então, confira a programação completa e mais informações sobre os eventos deste fim de semana abaixo:

Programação gratuita

A Batalha da Natureza

O Atobá conhece bem as questões dos seres que vivem na natureza. Após uma forte tempestade e uma grande quantidade de lixo invadir a ilha que mora, ele vai ao encontro dos amigos para ver se estão todos bem. Devido a essa situação, ele e os personagens pensam numa maneira de ensinar para os humanos o local certo do lixo. Para isso lançam o desafio 'Batalha da Natureza'.

Local: Cidade das Artes (Teatro de Câmara)

Endereço: Av. das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Domingo, às 16h

Entrada gratuita (ingressos serão distribuídos 1h antes do início do espetáculo)



Peça ‘O circo a céu aberto’

Inspirado em esquetes da palhaçaria clássica, a apresentação revela o humor em seu estado puro no picadeiro de um circo.

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Sábado, às 16h



Espetáculo ‘Prima Volta - Coletivo 12.2’

Com base no Estatuto da Criança e Adolescente, o espetáculo estabelece um diálogo sobre o respeito para com as crianças e suas relações com o mundo. Dança, teatro e movimentos acrobáticos compõem a apresentação.

Local: Teatro de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier

Domingo, às 10h.



Expo ‘Rio: perspectivas históricas e culturais de uma cidade’

A exposição de longa duração traz os principais contextos de formação histórica e cultural do Rio de Janeiro a partir da coleção do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro.

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nª, Gávea

De quinta a domingo, das 9h às 16h



Van Gogh for Kids

A mostra ocupa uma área de 2.800m² desenvolvida especialmente para as crianças, repleto de atividades lúdicas e envolventes inspiradas nos principais trabalhos do pintor.

Local: Praça de Eventos do Barra Shopping - próxima à portaria

Endereço: BarraShopping - Avenida das Américas 4.666, Barra da Tijuca

Segunda a sábado, das 10h às 22h; Domingos e feriados das 13h às 21h



Programação paga:

Bolofofos Live Show

Os personagens fazem um show recheado das principais músicas do canal do Youtube, entre elas, o 'Funk do Pão de Queijo'.

Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5.474, Cachambi

Sábado, dia 18, e domingo, 19, às 15h

Ingressos: a partir de R$70 (inteira) e R$35 (meia)



Frozen

Espetáculo conta a história das irmãs Elsa e Anna, filhas do rei e da rainha de Arendelle. Após condenar o reino a um inverno eterno, Elsa foge e se esconde em um castelo de gelo. Agora cabe à Anna e Kristoff, um destemido homem da montanha, partirem numa jornada para trazerem Elsa de volta e salvarem o congelamento do reino.

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899/loja 213 – São Conrado

Sábado, às 17h30

Ingressos: a partir de R$60 (Inteira) e R$30 (meia)



A Bela Adormecida

A fada Malévola condena a princesa Aurora, no dia de seu nascimento, a cair em um sono profundo quando completar 16 anos. Para despertar novamente, sua única salvação seria um beijo de seu verdadeiro amor. Então, o príncipe Felipe enfrentará Malévola e tentará salvar a princesa.

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Sábado e domingo, às 17h15

Ingressos: a partir de R$70 (inteira) e R$35 (meia)

Big Brother Cirkus

O circo é uma atração para toda a família. O espetáculo conta com acróbatas, malabaristas, trapezistas voadores, divertidíssimos palhaços, o Fantástico Globo da Morte e os personagens prediletos da criançada.

Local: Park Shopping Campo Grande - lona está montada no estacionamento do local

Endereço: Estr. do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Espetáculos segundas, terças, quintas e sextas às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Ingressos: a partir de R$ 30 (inteira) e R$15 (meia).

Família Encanto

A história de uma família que vive escondida nas montanhas em uma casa mágica, em uma cidade conhecida como Encanto. Lá, todos os meninos e meninas tem poder mágico . Porém Mira, é a única que não possui dom e sofre certa discriminação por isso. Mas é justamente ela que descobre que a magia que cerca a casa deles está em perigo. Sendo assim, ela se torna a única esperança para que a magia continue e busca respostas com um tio afastado.

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Sábado e Domingo, às 15h e 17h

Ingresso: a partir de R$80 (inteira) e R$40 (meia)

Tivoli Park

O parque conta com atrações para toda a família. Tem atrações para todas as idades. Os pequenos, por exemplo, poderão aproveitar o Carrossel, Trem Rio Grande, Jumbo, Aviãozinho, Red Baron e as montanhas-russas Magic Bee e Ligeirinho.

Local: Estacionamento do Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca

Segunda, quinta e sexta das 17h às 22h; sábado, domingo e feriados das 15h30 às 22h

Ingresso:R$69,99 (compra antecipada pelo site)

Galinha Pintadinha em A Fabulosa Trupe

No espetáculo, o Pintinho Amarelinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim se inicia a fabulosa aventura para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó, como a Baratinha, o Sapo e a Borboletinha.

Local: Teatro Claro Rio

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – Copacabana

Sábado às 16h e domingo às 15h

Ingressos: a partir de R$70 (inteira) e R$35 (meia)