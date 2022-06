Chico Buarque retorna com samba inédito e anuncia turnê, que estreia em setembro - Divulgação/Francisco Proner

Publicado 16/06/2022 18:38

Rio - Chico Buarque está de volta com música inédita e agitou os fãs com as novidades que anunciou recentemente. É que, nesta sexta-feira, o cantor de 77 anos lança a faixa "Que tal um samba?" e abre os trabalhos que antecedem sua turnê nacional, que estreia em setembro com o mesmo título do novo single.

O artista retorna após passar alguns dedicado à literatura, quando lançou o romance ‘Essa gente’ e o volume de contos ‘Anos de chumbo’. O samba inédito será lançado em todas as plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, com referências a rodas de samba icônicas do Rio de Janeiro e até mesmo a uma canção de Caetano Veloso.

Além da nova canção, Chico Buarque também se prepara para rodar o Brasil com sua turnê, que estreia no dia 6 de setembro em João Pessoa. Depois de se apresentar na capital paraibana, o veterano ainda passará por outras dez cidades acompanhado pelos músicos que já acompanham o artista há anos.

Outra novidade é que Chico recebe a cantora e compositora Mônica Salmaso como convidada especial em todas as apresentações marcadas até o momento. A paulista fará alguns duetos com o cantor e também se interpretará números solo.