Anitta compartilha registros ao lado do namorado, Murda Beatz, nos bastidores de seu novo clipe "No Más"Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2022 11:59 | Atualizado 17/06/2022 12:01

Rio - Anitta usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar algumas fotos em que aparece ao lado do namorado, Murda Beatz , nos bastidores de seu novo clipe No Más. Em uma das imagens, ela está abraçada com o produtor durante a gravação, já em outra, posa com ele, J Balvin e Quavo Huncho em um carro luxuoso.

A cantora assumiu sua relação com Murda no Dia dos Namorados , após ambos serem alvos de diversos boatos. Na ocasião, Anitta aproveitou para publicar uma reflexão sobre relacionamentos nas redes sociais, e também, homenagear o amado.

"Dia dos namorados no Brasil. Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso", iniciou.

"Que te apoie, te admire, te faça seguir em frente com seus sonhos. Que não se importe com o que você já fez ou deixou de fazer, que se importe com o hoje. Que faça questão de tudo que é importante para você. Que aceite seus defeitos."



"Namore com alguém que te faça andar na rua sabendo que você é amada para caralh* e idolatrada como uma deusa, pois não merecemos menos que isso. Feliz dia dos namorados, Murda Beatz", finalizou.