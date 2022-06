Murda, produtor apontado como novo romance de Anitta - Reprodução / Internet

Rio - Anitta contou, recentemente, que estaria apaixonada, mas não revelou o nome de sua nova paixão. No entanto, a cantora deu algumas pistas, dizendo que o homem falava inglês e que não era latino. Para os fãs curiosos, isso foi o suficiente para relacioná-la com o produtor, DJ e compositor canadense, Murda Beatz.

O boato de que os dois estariam vivendo um romance ganhou força, após serem vistos se divertindo na festa junina promovida pela cantora, em sua casa no Rio. Os dois fizeram dupla durante algumas gincanas do evento e pareciam curtir a presença um do outro.

Shane Lee Lindstrom, mais conhecido como Murda, cresceu na cidade de Fort Erie, no Canadá, na região do Rio Niágara, perto da fronteira com os Estados Unidos. Atualmente, tem 28 anos e é uma figura conhecida no meio artístico internacional.

Mesmo sendo jovem, o produtor já trabalhou como nomes de peso na indústria musical, como Ariana Grande, Cardi B, Nicki Minaj, Chris Brown, Lil Wayne e o rapper Drake. Além destes, ele também trabalha com Anitta e participou de sua apresentação no Coachella , em abril deste ano.

No final do ano de 2020, o artista foi citado pela revista Forbes como uma das 30 personalidades com menos de 30 com maior destaque no universo da música. Grande parte de suas produções alcançaram o topo das paradas e conquistaram indicações a premiações.

Nas redes sociais, Murda é discreto e se atém a compartilhar registros de seu trabalho, fotos de encontros com os amigos, bastidores de produções em que esteja envolvidos e cliques com seus pais.