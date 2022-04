Show carregou as cores verde e amarelo e repercutiu nas redes sociais - Reprodução

Publicado 16/04/2022 15:07 | Atualizado 16/04/2022 15:11

Só dá ela! Para encerrar uma semana de muito sucesso, após o lançamento de seu primeiro álbum, 'Versions Of Me', Anitta entrou de mototáxi no palco do Coachella, festival de música na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (15). A performance da cantora, que contou com muito funk e cultura brasileira, viralizou nas redes sociais e representou momento marcante para o pop nacional.



A internet foi à loucura durante a transmissão online do show, que teve participação do rapper Snoop Dogg e da cantora Saweetie, com quem Anitta divide os sucessos 'Onda Diferente' e 'Faking Love'. A hashtag #Anichella (Anitta + Coachella), inspirada no termo "Beychella", usado em 2018 para a apresentação icônica de Beyoncé no festival, entrou para os Trending Topics do Twitter na noite desta sexta-feira (15).

A abertura da apresentação, que contou com imagens do Rio de Janeiro, foi muito comentada pelos internautas. Vestida de verde e amarelo, Anitta iniciou sua estreia no maior evento de música do mundo em um cenário inspirado nas favelas e nos bailes cariocas. Com sucessos como 'Bola Rebola', 'Girl From Rio' e 'Movimento da Sanfoninha', a artista cumpriu a promessa de levar o funk brasileiro para o exterior.

Histórico para cultura brasileira e latino americana o show da @Anitta hoje no @coachella . Temos que fazer 10 vezes mais para conseguir ter o mínimo de respeito fora do nosso País. Entregou tudo cantando em (Português, Inglês, Espanhol). Merecedora!!! pic.twitter.com/yX4LqO9NIJ — Evandro Oliveira (@fiotioficial) April 16, 2022

ANITTA FAÇA ESSE SHOW NO BRASIL — jude (@judepaulla1) April 16, 2022

"Acabei de assistir à Anitta no Choachella e tenho que dizer, essa é a melhor coisa que vi desde o 'Beychella'. Senti que estava sendo transportado de volta para o Brasil. Anitta destruiu o palco."