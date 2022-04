Ludmilla e Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 16/04/2022 17:21

Avisa que são elas! Ludmilla usou suas redes sociais, neste sábado (16), para celebrar a performance de "Onda Diferente", música em parceria com Anitta e Snoop Dogg, durante o show da Poderosa no Coachella, festival que teve início nesta sexta-feira (15), nos Estados Unidos. A música abriu a apresentação da carioca por lá, e não passou despercebido por Lud, que comemorou o fato no Twitter.

"Muito fod* ver nossa música ganhando o mundão. Viva o funk, p*rra!", escreveu Ludmilla no microblog, ao compartilhar um vídeo da performance da faixa no festival. Ela ainda marcou Anitta e Snoop Dogg, com quem dividi vocais na música. O rapper, inclusive, apareceu no palco durante a performance com Anitta.

Vale lembrar que "Onda Diferente" já foi motivo de polêmica entre Anitta e Ludmilla. Após o lançamento da colaboração do álbum "Kisses", as artistas se desentenderam sobre os créditos da faixa, gerando conflitos, mas isso não impediu Ludmilla de celebrar o desenvolvimento da parceria no festival, que teve ainda uma ótimo recepção do público, que se manteve animado durante a execução da faixa.



A dona de "Girl From Rio" ainda fará mais um show no Coachella, que está marcado para a próxima sexta-feira (22). A publicação de Ludmilla rapidamente foi celebrada pelos fãs das artistas.