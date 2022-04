Imperatriz entregou 4 mil ovos de Páscoa em ação social - Divulgação

Publicado 16/04/2022 14:02

Rio - A Imperatriz Leopoldinense distribuiu, neste sábado, 4 mil ovos de Páscoa na quadra da agremiação Verde e Branca. A iniciativa, que faz parte do projeto Imperatriz Social, busca ajudar as famílias da região da escola de samba, podendo dar às suas crianças uma Páscoa um pouco mais doce.

Receberam os ovos crianças de 2 a 10 anos e todas foram pré- cadastradas pelo site da Imperatriz. Mãe de Gabriel e de Maria, Joana, de 26 anos, estava emocionada com a entrega: "Queria agradecer a todos que fizeram essa ação acontecer. Esse ano dificilmente eu conseguiria comprar ovos para os dois e graças a escola eles saíram com um sorriso no rosto"



O Imperatriz Social é um braço da escola que trabalha o auxílio às pessoas da comunidade com a criação de cursos, distribuição de cestas básicas e programas sociais dentro das instalações da escola de samba.



“Um sábado de muita alegria. É assim que definiria esse momento. Sabemos de todas as dificuldades que as pessoas vem passando e poder doar esses ovos é mostrar que não existimos porque desfilamos mas desfilamos porque existimos.” Celebrou a Presidente da escola, Catia Drumond.



Nesse carnaval a Imperatriz Leopoldinense será a 1ª escola do grupo especial a entrar na Marquês de Sapucaí com o enredo: ”Meninos eu vivi… onde canta o Sabiá. Onde cantam Dalva e Lamartine.”