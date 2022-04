Sorteio das cabines onde atuarão os jurados do Grupo Especial do Carnaval 2022 - Divulgação / LIESA

Sorteio das cabines onde atuarão os jurados do Grupo Especial do Carnaval 2022Divulgação / LIESA

Publicado 12/04/2022 09:11 | Atualizado 12/04/2022 09:17

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) sorteou na noite desta segunda-feira (11), os módulos onde ficarão os 45 jurados dos desfiles do Grupo Especial. O sorteio aconteceu em um restaurante no Flamengo, na Zona Sul, em evento que contou com a presença de integrantes das 12 agremiações e do coordenador do júri, Júlio Guimarães.

Os julgadores serão distribuídos em cinco pontos espalhados pela Marquês de Sapucaí. Cada módulo terá nove jurados, um de cada quesito (Alegorias e Adereços, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasias, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Samba-Enredo). Todas as 45 notas serão lidas na apuração, porém, a maior e a menor nota de cada quesito serão descartadas.

O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, anunciou durante o sorteio que as justificativas dos jurados serão divulgadas no dia 28, dois dias após a apuração, que será na terça-feira, dia 26, às 16 horas, na Apoteose. Até 2020, as explicações dos julgadores demoravam quase dois meses até a divulgação ao público. Vale ressaltar que qualquer nota diferente de 10 (Dez) precisa ser justificada. “As justificativas serão divulgadas, oficialmente, ao longo da quinta-feira, dia 28, no site oficial da LIESA, o LiesaNet; dois dias antes do Sábado das Campeãs”, informou o presidente, que também continuará responsável pela locução da apuração, como já é tradição há quase 30 anos.

Os desfiles do Grupo Especial irão acontecer nos dias 22 e 23 de abril.

No dia 22, desfilam as seguintes escolas: Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Já no dia 23, desfilam Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel.

Confira a posição de cada jurado nos cinco módulos:

MÓDULO 1: ENTRE OS SETORES 03 E 03 A/B

Alegorias e Adereços - Teresa Piva

Bateria - Mila Schiavo

Comissão de Frente - Gleice Ribeiro de Souza

Enredo - Carolina Vieira Thomaz

Evolução - Gustavo Paso

Fantasias - Paulo Paradela

Harmonia - Bruno Marques

Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Mônica Barbosa

Samba-Enredo - Clayton Fábio Oliveira

MÓDULO 2: ENTRE OS SETORES 03 E 03 A/B

Alegorias e Adereços - Madson Oliveira

Bateria - Philipe Galdino Davis

Comissão de Frente - Raphael David Filho

Enredo - Johny Soares

Evolução - Gerson Martins

Fantasias - Helenice Gomes

Harmonia - Deborah Weiterschan Levy

Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Teresa Petsold

Samba-Enredo - Felipe Trotta

MÓDULO 3: SETOR 06 – NÍVEL 1 – CAMAROTES 21, 22, 23 E 24

Alegorias e Adereços - Fernando Lima

Bateria - Rafael Barros Castro

Comissão de Frente - Raffael Araújo

Enredo - Arthur Nunes Gomes

Evolução - Verônica Cristina Torres

Fantasias - Regina Oliva

Harmonia - Jardel Maia Rodrigues

Mestre-Sala e Porta-Bandeira - João Wlamir

Samba-Enredo - Alessandro Ventura



MÓDULO 4: SETOR 10 – CAMAROTES 18, 19 E 20

Alegorias e Adereços - Soter Bentes

Bateria - Leandro Luís de Oliveira

Comissão de Frente - Rafaela Riveiro Ribeiro

Enredo - Marcelo Rodrigues Figueira

Evolução - Matheus Dutra

Fantasias - Sérgio Henrique Silva

Harmonia - Rodrigo Lima

Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Paulo Rodrigues

Samba-Enredo - Alfredo Del-Penho

MÓDULO 5: SETOR 10 – CAMAROTES 21, 22 E 23

Alegorias e Adereços - Walber Ângelo de Freitas

Bateria - Ary Jayme Cohen

Comissão de Frente - Paola Novaes

Enredo - Nilton Santos da Silva

Evolução - Lucila de Beaurepaire

Fantasias - Wagner Louza de Oliveira

Harmonia - Mirian Orofino Gomes

Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Áurea Hämmerli

Samba-Enredo - Alice Serrano