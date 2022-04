Todos os desfilantes da azul e amarelo foram convocados - Ewerton Pereira/Divulgação

Publicado 11/04/2022 13:48

Rio - O Paraíso do Tuiuti realiza nesta segunda-feira (11) o último ensaio de rua desta temporada antes do desfile na Sapucaí. A concentração será a partir das 20h, em frente ao Colégio Pedro II, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Todos os desfilantes da Azul e Amarelo foram convocados.