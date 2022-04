A campeã Viradouro encerrará o ciclo dos ensaios, contando também com testes de som e luz - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 15:55 | Atualizado 08/04/2022 16:56

Rio - Os ensaios técnicos das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial do Rio de Janeiro terminam neste fim de semana. No sábado (9), três agremiações irão ensaiar: Unidos de Bangu, Unidos da Porto da Pedra e Unidos de Padre Miguel. Já no domingo (10), a campeã Viradouro encerrará o ciclo dos ensaios, contando também com testes de som e luz. Nessa reta final, trabalhadores e operários do Sambódromo fazem os ajustes dos últimos detalhes e preparativos necessários para os desfiles e finalizam a preparação dos camarotes para deixar tudo pronto antes dos ensaios.

A programação para o fim de semana na Sapucaí também vai contar com a típica lavagem do Sambódromo, no domingo, às 20h30, antes do ensaio técnico. Ela é realizada pelas baianas de todas as escolas anualmente, representando simbolicamente a abertura de passagem para o Carnaval. O ritual também funciona como um atrativo para boas energias.



"Agora estar tão próxima, pertinho de pisar ali. É muita ansiedade. Mas uma ansiedade com muita felicidade. E como eu falei, de gratidão, gratidão por mim, gratidão pela minha família do samba, pela minha família Viradouro, pelas pessoas que poderão estar lá assistindo, trabalhando, se divertindo. E infelizmente também vamos pisar ali pelas pessoas que não vão poder estar conosco. É um misto de sentimentos. Todos estão trabalhando muito, arduamente, mas com muito amor. Porque campeonato nenhum cai do céu, ele vem de muitos ensaios, muito trabalho e de muito amor", diz Rute Alves, porta-bandeira da Viradouro.



Godzilla, presidente da Porto da Pedra, demonstrou animação com o ensaio técnico e fez uma convocação aos torcedores. "Podem esperar a escola com todos os seus segmentos e comunidade cantando forte o nosso samba, que está sendo considerado o melhor da Série Ouro. Esperamos que a população gonçalense abrace a Porto da Pedra, porque nós representamos o município de São Gonçalo para todo o mundo. Então, estão todos convocados para o nosso ensaio, amanhã, a partir das 20h".



Mestre Pablo, da Porto da Pedra, vê esse ensaio técnico como uma forma de recomeçar, após o período de pandemia. "É um recomeço, para a gente, voltar de uma fase tão difícil. E tem muita gente contra o Carnaval, é isso até hoje. Mas a gente vai passar naquela avenida com aquele grito entalado, a gente vai soltar para fora. E a Porto da Pedra vem forte para fazer jus ao símbolo da escola, que é o tigre e vamos transmitir alegria. Vamos mostrar garra para o povo de São Gonçalo", comenta.



Programação



No sábado (9), serão feitos os ensaios da Série Ouro:



19h - Unidos de Bangu

Samba-enredo: Deu Castor na Cabeça



20h - Unidos da Porto da Pedra

Samba-enredo: O Caçador que Traz Alegrias



21h - Unidos de Padre Miguel

Samba-enredo: Iroko - É tempo de Xirê



E no domingo (10), o ensaio técnico da campeã:



22h - Unidos do Viradouro

Samba-enredo: Não Há Tristeza Que Possa Suportar Tanta Alegria



A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) iniciou a venda presencial dos Arquibancadas Especiais e Cadeiras Individuais para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial nesta sexta-feira (8). Os ingressos poderão ser adquiridos no Sambódromo, na parte de trás do setor 11. O atendimento continuará na segunda até a quinta-feira, das 10h às 16h, com pagamento à vista e somente em dinheiro.

Até domingo (10) também é possível realizar a compra de ingressos através da internet, com pagamento em cartão de crédito. Os valores, entre R$ 80 e R$ 500, podem ser encontrados em http://liesa.globo.com/ingressos/arquibancadas-e-cadeiras.html

