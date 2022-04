Carnavalesca da Imperatriz Leopoldinense, Rosa Magalhães Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia - Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia

Carnavalesca da Imperatriz Leopoldinense, Rosa Magalhães Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia

Publicado 05/04/2022 14:36 | Atualizado 05/04/2022 15:37

Rio - De volta ao Grupo Especial, a Imperatriz Leopoldinense retoma as tradições e presta uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues. O cenógrafo e figurinista comandou a Verde e Branca de Ramos nos anos 80 e foi responsável pela conquista do troféu do Grupo Especial dos anos 1980 e 1981. O enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”, composto por Gabriel Melo, marca o retorno da carnavalesca Rosa Magalhães à Imperatriz Leopoldinense após 11 anos.

"Retornar para a Imperatriz foi muito agradável para mim porque durante esse tempo todo, tive outras experiências agradáveis e conheci muita gente. Mas sempre é bom voltar para onde você conhece as pessoas por mais tempo. Fiquei triste porque alguns se foram, como a Maria Helena, como o Luizinho [Drummond]. Não esperava que acontecesse assim", comentou a carnavalesca ao O DIA, que garantiu uma homenagem ao presidente de honra da agremiação e à histórica porta-bandeira.

Desta vez, a Verde e Branca embarca na história do cenógrafo que marcou a trajetória campeã da agremiação de Ramos. Talentoso, Arlindo Rodrigues foi o responsável por dar à Imperatriz o primeiro título do Grupo Especial, em 1980.

O figurinista e cenógrafo estreou já campeão no Carnaval carioca em 1960, no comando do Acadêmicos do Salgueiro. Aos 56 anos, em 1987, Arlindo morreu em decorrência da Aids. Mesmo após ter contraído a doença, o carnavalesco continuou assinando o desfile da Imperatriz Leopoldinense, que terminou o ano de 1987 em sexto lugar, com o enredo "Estrela Dalva".



"O enredo sobre o Arlindo foi uma ideia do Luizinho Drumond. Quando ele me convidou para fazer a Imperatriz, ele me disse o enredo tinha que ser esse. Eles foram muito amigos durante um tempo longo, já que o Arlindo fez vários carnavais para a Imperatriz e sobretudo conquistou o campeonato da escola. Na época, a escola já era conhecida, mas não tinha essa notoriedade toda porque ainda não tinha ganho nenhum Carnaval do Grupo Especial. E o Arlindo deu logo dois títulos", lembrou Rosa.

A carnavalesca contou que um dois maiores desafios para a concepção do desfile foi a parte da pesquisa dele. "As livrarias não tinham material necessário, as bibliotecas estavam fechadas, o arquivo da cidade também. Muito dificil fazer, mas, mesmo assim, fui colecionando informações e artigos e, aos poucos, fui fazendo um inventário dessa obra do Arlindo Rodrigues e da vida dele", destacou.



Aos 75 anos, a veterana do Carnaval do Rio é a única mulher a assinar sozinha um desfile. Apesar de ser uma minoria no meio, Rosa Magalhães garante o seu espaço nos barracões. "As mulheres agora são primeiras-ministras, ministras de saúde... Acho que deixaram aquela condição de só ser dona de casa para ocupar outros espaços e esse é um desses espaços. Acho que não há nenhuma perplexidade com esse fato. É uma pena que as outras mulheres não se interessem tanto por fazer esse tipo de trabalho porque realmente é um pouco desgastante, sem horário. Até entendo que pessoas que tenham uma vida mais regrada não possam aceitar", lamentou.

A Imperatriz Leopodinense é a primeira escola de samba a desfilar neste Carnaval. A previsão é de que a escola entre na Marquês de Sapucaí às 22h de sexta-feira, 22 de abril. Em 2020, no último Carnaval em que houve desfile no Sambódromo, a escola de Ramos conquistou a vitória da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, com o samba "Só da Lalá", homenagem ao Lamartine Babo dirigida pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Confira o samba-enredo:

Confira a letra:

"Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”

"Eu ainda era menino

À luz de um nobre destino

O dom de tocar corações

E você era menina, suspirando poesias

Entre versos e estações

Quando a mão do grande professor

Nosso caminho em ouro enfeitou

Fui da ribalta à avenida

Você tão linda, foi cenário de amor (lá lá lá lá lauê)

Fiz da orquestra da folia, manequim das fantasias

Que João noutro tempo rasgou



Pega na saia rendada! pra ver o que eu vi

Espelho da raça encarnada... Xica e Zumbi!

E descobrir novos brasis na identidade

Canta Salgueiro, ô, salve a Mocidade!



Lembro que o imperador

Me levou pra ser rei em sua assíria

Amanheceu e nós dois

Fomos uma só voz no altar da bahia

Brilhei... no seu palco iluminado

Dancei... sabiá cantou meu apogeu

Numa derradeira serenata



Sonhei com Dalva e fui morar com Deus



Seu samba nascendo no morro

Ecoa do povo e ressoa no céu

Desperto em seus braços de novo

No mais belo traço da flor no papel

Se a saudade é certeza

Um dia a tristeza será cicatriz

Eterna seja! Amada Imperatriz!



Vem me encantar, volta pro seu lugar!

Seu manto é meu bem querer

E lá do alto o pai maior mandou dizer

Quem viveu pra te amar, seguirá com você!"

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

Posição do desfile: Primeira escola a se apresentar

Dia e hora: sexta-feira, 22 de abril, às 22h

Cores: Verde e branco

Presidente executiva: Catia Drumond

Presidente de Honra: Luiz Pacheco Drumond (in memorian)

Carnavalesca: Rosa Magalhães

Rainha de Bateria: Iza

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Thiaguinho Mendonça e Rafaela Theodoro

Intérpretes: Arthur Franco, Bruno Ribas

Composição: Gabriel Melo