Tiago Martins estreia no comando da São ClementeFoto: Reprodução / Rafael Arantes

Publicado 08/04/2022 15:20 | Atualizado 08/04/2022 17:13

Rio - A São Clemente promete fazer o céu — e os amantes do Carnaval — sorrir durante o desfile da agremiação da Zona Sul. Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a agremiação da Zona Sul vai prestar uma emocionante homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 vítima da covid-19. O desfile é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins, que revela que a estreia tem um "sabor especial".



"Ainda lembro quando sai de casa com a cara e a coragem, trazendo na mochila apenas sonhos e nenhum conhecimento, e bati de porta em porta nos barracões, até conseguir minha primeira oportunidade para trabalhar numa escola de samba. Que, quis o destino, que fosse exatamente a São Clemente. Tive oportunidade em outras agremiações, mas foi aqui que criei os meus laços e que permanecia por mais tempo. São alguns anos me dedicando com muito carinho e me envolvendo cada dia mais. E na medida que o tempo passava, eu regava cada vez mais dentro de mim o sonho de se tornar carnavalesco. Por isso essa minha estreia tem uma sabor muito especial. É uma dupla realização, já que, além de ter conquistado esse cargo que sempre sonhei, estou estreando na escola que amo e que sempre terá um espaço muito importante em meu coração", comemorou o carnavalesco em entrevista ao O DIA.



Nos preparativos para o Carnaval, a agremiação decidiu mudar o enredo para reverenciar a vida e carreira de Paulo Gustavo. A decisão do tema de desfile da São Clemente aconteceu após uma conversa entre o presidente da escola, Renato Almeida Gomes, com o carnavalesco e comentarista Milton Cunha. Antes da alteração, a Amarela e Preta da Zona Sul iria abordar a filosofia Ubuntu, que é sustentada pela solidariedade e generosidade entre as pessoas. Tiago Martins garantiu que, por conta das incertezas causadas pela pandemia, essa mudança não chegou a prejudicar o desenvolvimento do desfile.



"A São Clemente, que sempre foi uma escola que trouxe a alegria para o público na avenida, não poderia deixar de reverenciar todo o talento, humor e importância do Paulo Gustavo para todo o Brasil. A escolha dessa homenagem foi muito justa e abraçada de uma forma tão bonita e espontânea pela escola e por toda a comunidade, que não foi difícil nem demorado para montarmos esse carnaval. O Paulo Gustavo é um artista muito inspirador e tem um espaço cheio de carinho no coração de cada um de nós. Falar dele é algo muito especial e motivador. A mente voa, e traz de volta um turbilhão de pensamentos e ideias. O mais difícil é organizar todas elas", lembrou Martins, que completou:



"O público pode esperar um desfile muito alegre e cheios de surpresas do início ao fim. Acredito que a passagem da São Clemente na avenida terá também muita emoção e irá contagiar e conquistar o coração de todo o público, assim como o Paulo conquistou a todos nós. Estamos trabalhando com muito carinho e dedicação para isso".



Com um número incontável de personagens na carreira, Paulo Gustavo marcou a história da dramaturgia e da comédia brasileira com a inesquecível Dona Hermínia. Inspirada na mãe do humorista, a dona Déa Lúcia, a emblemática niteroiense pode representar muitas mães brasileiras. Para o carnavalesco, mostrar a grandeza do ator para a Marquês de Sapucaí foi um desafio durante todo o processo criativo.



"É com certeza uma responsabilidade muito grande, e cada detalhe tem que ser pensado sempre com muito carinho e cuidado, porque é um enredo que, apesar de alegre, mexe muito com a comoção do público. Além de ter também a sensibilidade com toda a família e amigos mais próximos, que ainda vivem esse luto. Mas aos poucos fomos construindo todo o nosso desfile, e foi uma alegria muito grande poder contar com a família dele sempre tão generosa e disponível nos ajudando", lembrou Martins.



De autoria de Arlindinho Cruz, Braguinha, Caio Tinguinha, Cláudio Filé, Colaço, Danilo Gustavinho, Igor Leal, James Bernardes, Kaike Vinicius, Marcus Lopes, 'Minha Vida é uma Peça' é interpretado por Leozinho Nunes e Maninho. A São Clemente será a terceira agremiação a desfilar no Sambódromo na madrugada de sexta-feira, 24 de abril.

No último Carnaval, a agremiação, comandada pelo carnavalesco Jorge Silva, ficou em 10º na busca pelo primeiro título do Grupo Especial. A São Clemente entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo "O Conto do Vigário", de autoria de Marcelo Adnet, André Carvalho, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Camilo Jorge, Luiz Carlos França, Gabriel Machado e Raphael Candela.



Confira o samba-enredo:

O céu me sorriu

A irreverência me chamou, eu vou

Imortal a nossa relação



A bênção lhe dou

Num gesto de amor

Pra você vestir preto e amarelo e sorrir

Atuar com Otelo e Derci



Pra plateia vibrar, gargalhar, delirar

Na próxima cena, no primeiro plano

Nem só Marcelina, nem só Juliano

Milhões de herdeiros

Anunciando a mãe de todo brasileiro



Dona Hermínia mandou avisar que pode

Brincar na Avenida e dizer no pé

Mulher com mulher, tudo bem

Homem com homem, também

O negócio é amar alguém



De Thales, o amor venceu

O sentimento mais fiel

Semente que gerou Romeu

Semente que gerou Gael



Exemplo de atitude

Pra uma nova geração

Corrente de amizade

Sempre em alta tensão

Vai que cola

Esse meu despedaçado coração



Ah, coração

Sou eu a primeira plateia

Divina idea, dei luz ao seu brilho

A nossa vida é uma peça

Graças a você, meu filho



São clementes aqueles que amam

Que cuidam, que sentem

Mostrando a cara da nossa gente

Rir é resistir, seguir em frente

Paulo Gustavo pra sempre!

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente

Posição do desfile: quarta escola a desfilar

Dia e hora: sábado-feira, 23 de abril, 1h

Cores: Amarelo e Preto

Presidente: Renato Almeida Gomes

Carnavalesco: Tiago Martins

Rainha de Bateria: Raphaela Gomes

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Vínicius Pessanha e Jack Pessanha

Intérpretes: Leozinho Nunes e Maninho

Composição: Arlindinho Cruz, Braguinha, Caio Tinguinha, Cláudio Filé, Colaço, Danilo Gustavinho, Igor Leal, James Bernardes, Kaike Vinicius, Marcus Lopes