Professor,historiador e escritor Felipe Ferreira é entrevistado para documentário da Imperatriz Leopoldinense sobre Arlindo Rodrigues - Divulgação

Publicado 04/04/2022 13:08

Rio - Será no próximo dia 7 de abril, quinta-feira, que a Imperatriz Leopoldinense lançará um documentário sobre o carnavalesco e cenografista Arlindo Rodrigues, homenageado no samba da escola este ano na Sapucaí. Gravado durante os últimos seis meses, "O Mundo de Arlindo" tratará da trajetória do artista durante seus mais de 25 anos de carnaval.

Arlindo foi carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, Mocidade Independente de Padre Miguel e Imperatriz Leopoldinense. A produção é da Leme Filmes com Co-Produção da Fitamarela. Com depoimentos de grandes nomes como Maria Augusta, Rosa Magalhães, Felipe Ferreira e outros grandes nomes do carnaval carioca, a produção é também um convite aos mais novos e que não conseguiram conhecer o trabalho de Arlindo Rodrigues, que faleceu em 1987.

"Produzir esse documentário foi mais uma maneira de imortalizarmos Arlindo. Sua memória é muito viva para nós da escola, pois seus últimos carnavais foram pela Imperatriz. Mas temos que conversar com aqueles que não o conhecem ou não viveram as décadas de 60 e 70, quando ele esteve no Salgueiro e na Mocidade, respectivamente", salientou o diretor-executivo João Drumond.

O lançamento será no canal da escola, o TV Imperatriz Leopoldinense, no Youtube, às 20h do dia 7 de abril.

Professora e carnavalesca Maria Augusta é entrevistada para documentário da Imperatriz Leopoldinense sobre Arlindo Rodrigues Divulgação