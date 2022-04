Com detalhe nos seios, Paolla Oliveira rouba a cena no ensaio técnico da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira brilhou no ensaio técnico da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, que aconteceu no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. A atriz, que é rainha de bateria da agremiação, estava acompanhada pelo namorado, o sambista Diogo Nogueira, que é portelense. Paolla atraiu todos os olhares com um modelito nas cores da escola e que cobria os seios apenas com um detalhe em vermelho. Famosos como Bianca Andrade, a Boca Rosa, Camila de Lucas, Gil do Vigor, Mileide Mihaile, entre outros, também estiveram no ensaio.

Relatar erro