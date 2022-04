Beija-Flor realizou seu ensaio técnico na semana passada - Divulgação / Liesa

Publicado 03/04/2022 16:55

Rio - O penúltimo dia de ensaios técnicos do Grupo Especial acontece, neste domingo (3), na Sapucaí. Será a volta da Mocidade e da Grande Rio ao palco sagrado com a presença do público. As apresentações começam às 21h15 e as duas escolas abordarão a religiosidade em seus desfiles.

A escola de Padre Miguel reverencia o orixá Oxóssi no seu enredo "Batuque Ao Caçador". A história do seu padroeiro dialogará com uma homenagem a personagens marcantes da bateria da agremiação. O diretor geral de Harmonia, Wallace 'Capoeira', comentou o retorno à Sapucaí e a vontade de emocionar os que estiverem presentes.

"A expectativa é a melhor possível. É uma mistura de emoção com razão. A gente tem que tentar equilibrar, porque estamos retornando à Marquês de Sapucaí depois de dois anos. Estamos celebrando vidas de pessoas que estão com a gente e homenageando aqueles que se foram devido a esse momento que vivemos na pandemia. Temos que encontrar o 'timing' certo para poder devolver toda a emoção para quem estiver nos assistindo. Vai ser uma noite muito feliz e de muita emoção. Não basta só ser um ensaio. A gente vai pode detectar qualquer tipo de falha e poder ajustar para o dia do desfile oficial", explica.

A Grande Rio, atual vice-campeã do desfile do Grupo Especial, exalta Exu no tema "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu". A escola aborda a simbologia dessa entidade tão presente no universo do samba. O mestre de bateria Fabrício Machado, conhecido como Fafá, afirmou que, assim como diz o enredo, uma surpresa está "guardada a sete chaves" para o público.

"É um sentimento diferente. São dois anos longe da Sapucaí. Dois anos de incertezas e de tristeza por perder grandes amigos que nos deixaram por conta da pandemia. Pisar novamente no solo sagrado é um sentimento diferente, de amor, carinho. A gente se preparou muito para esse ensaio, esse reencontro. É um ensaio, mas é diferente por tudo que a gente viveu nos últimos dois anos. Esperamos fazer um bom ensaio, que seja produtivo e de amor. O ensaio da vida. Os preparativos já estão a mil por hora. Por volta das 15h, a bateria já vai para a Sapucaí com os instrumentos. Tem uma surpresa guardada a sete chaves, como diz o nosso enredo", instiga.

O desfile tem previsão de encerrar por volta de 23h30. Os metrôs funcionarão até meia-noite para atender os presentes no evento. Haverá trens especiais da SuperVia partindo à meia noite da Central do Brasil com destino aos ramis de Japeri, Santa Cruz e Gramacho.

Para quem não puder estar presente no evento, o canal ' RIO CARNAVAL ' transmite o evento ao vivo no Youtube, com a apresentação de Milton Cunha, diretamente da Avenida.