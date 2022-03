Chico Buarque e Gal Costa no primeiro dia do - Ricardo Nunes / Divulgação

Chico Buarque e Gal Costa no primeiro dia do Ricardo Nunes / Divulgação

Publicado 31/03/2022 14:31 | Atualizado 31/03/2022 15:17

Rio - A Estação Primeira de Mangueira promoveu, na noite desta quarta-feira (30), seu tradicional "Show de Verão". Realizado no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, o evento, que angariou recursos para o desfile da agremiação, reuniu estrelas da MPB e diversos bambas do samba, além de ritmistas e outros integrantes da Verde e Rosa.

fotogaleria

Alcione, Leci Brandão, Teresa Cristina, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares e Moacyr Luz estavam entre as atrações. Além deles, Gal Costa e Chico Buarque, que já foram homenageados pela escola nos enredos de 1994 e 1998, respectivamente, também marcaram presença e emocionaram a plateia.

O show, que foi dirigido por Túlio Feliciano e teve direção musical de Pretinho da Serrinha, foi aberto pela Velha Guarda Musical da Mangueira. O encerramento foi com a bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira e passistas.

Todo o roteiro do espetáculo foi alusivo ao enredo do Carnaval 2022, que homenageia três dos maiores baluartes da agremiação: Cartola, Jamelão e o eterno mestre-sala Delegado. Nesta quinta-feira, o evento terá uma nova apresentação.