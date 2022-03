Curso será ministrado pelo Coordenador de Julgadores da LIESA, Júlio César Guimarães, e pelo presidente Jorge Perlingeiro - Reprodução

Publicado 28/03/2022 10:11 | Atualizado 28/03/2022 10:17

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) inicia nesta segunda-feira (28), o curso dos 45 julgadores selecionados para atuar nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que vão acontecer nos dias 22 e 23 de abril. Ao total, cada quesito contará com cinco jurados.

O curso será ministrado pelo Coordenador de Julgadores da Liesa, Júlio César Guimarães, e conta também com a presença do presidente da entidade, Jorge Perlingeiro. As aulas serão realizadas no plenário Prefeito Eduardo Paes, localizado no térreo do prédio administrativo da Cidade do Samba, às 18h.

O curso será dividido em três encontros, onde serão discutidos três quesitos por aula. Na primeira, nesta segunda, os julgadores vão conversar sobre Bateria, Samba-Enredo e Harmonia, contando com a presença de Mestres de Bateria, Diretores de Carnaval e de Harmonia.

Na terça-feira (29), os jurados irão abordar os quesitos Enredo, Alegorias e Adereços, e Evolução. Desta vez, além dos alunos, Diretores de Carnaval também estarão presentes na aula.

No último dia de curso, realizado na quarta-feira (30), serão discutidos os quesitos Fantasias, Comissão de Frente, e Mestre-Sala e Porta-Bandeira, com participação de coreógrafos de Comissão de Frente e de Mestres-Salas e Porta-Bandeiras,

O Manual do Julgador Rio Carnaval 2022, com os critérios de julgamento a serem debatidos nos três encontros, já está disponível no site LiesaNet desde o início de janeiro, assim como o Regulamento dos Desfiles Rio Carnaval 2022.