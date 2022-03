Rainha de Bateria da União da Ilha brilha em ensaio de rua - Adriano Reis/ Divulgação

Publicado 25/03/2022 13:33

Rio - Juliana Souza marcou presença no ensaio de rua da União da Ilha, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A Rainha de bateria da agremiação mostrou muito samba no pé e esbanjou simpatia. Na ocasião, ela foi tietada por várias crianças e deu atenção a todas elas.

“É muito bom ser inspiração para alguém. Hoje crianças, adolescentes e jovens olham para mim e têm a certeza que assim como eu um dia poderão ser rainha de bateria e representar sua comunidade. Fico feliz em ver que a cada dia estão valorizando mais a gente, afinal, fazemos parte deste chão, somos nascidas e criadas aqui. A União da Ilha sempre foi extensão da minha casa”, comentou a beldade.