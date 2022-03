Princesa da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima - reprodução de vídeo

Publicado 21/03/2022 11:36

Rio - Princesa da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima atraiu todos os olhares no ensaio técnico da agremiação, na Marquês de Sapucaí, neste domingo. Após viralizar com um vídeo em que mostra grande sincronia com os ritmistas da escola, a jovem de 24 anos foi ovacionada pelo público, que gritou seu nome. Durante o treino, Mayara se emocionou com tanto carinho e repetiu sua famosa 'dancinha' com os integrantes da bateria de Mestre Marcão.

Emoção! @sou_mayaralima é ovacionada pelo público antes do início do ensaio técnico do Tuiuti.



VC FOI ESCOLHIDA PELO POVO. RAINHA DO CARNAVAL! QUE DEUS TE ILUMINE, TE GUIE E TE GUARDE! AMÉM! #MAYARARAINHADOBRASIL #G1 #CARNAVAL22 #ESTADAO pic.twitter.com/NWXLeD6vLf — Yanca Cozendey (@yancafierce) March 21, 2022

Em entrevista ao DIA, a passista celebrou o reconhecimento que ganhou com a repercussão do vídeo. "Tem sido maravilhoso, estou muito feliz mesmo, a Tuiuti sempre me abriu portas. Estou aproveitando muito, me dedicando bastante", conta Mayara, que também é professora de samba. Compartilhado na noite da última quinta-feira, o vídeo em questão conquistou milhares de internautas e já conta com mais de quatro milhões de visualizações. Famosas como Anitta, Regina Casé, Brunna Gonçalves e Débora Bloch elogiaram a performance da princesa da Paraíso do Tuiuti.

Sem rivalidade

Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães afastou os rumores de que ela e Mayara Lima são rivais. É que surgiram boatos de que Thay teria ficado bem incomodada com o sucesso que a princesa da agremiação tem feito. “Estou vivendo um sonho muito especial que é pisar na Sapucaí como rainha de bateria. Por isso, estou me dedicando integralmente à Tuiuti e vivendo um Carnaval sem competição e sem comparações. Pelo menos da minha parte. Não acho isso saudável. A Tuiuti é muito maior do que qualquer rainha ou integrante, por exemplo. É uma comunidade que vive e respira o samba, que tem o nosso respeito e que leva o Carnaval a sério”, comentou ela.