Sabrina Sato brilha no ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo, na noite deste domingo - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 21/03/2022 10:38 | Atualizado 21/03/2022 12:12

Rio - Apesar da forte chuva, a Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Mangueira brilharam no segundo fim de semana de ensaios técnicos do Grupo Especial, no Sambódromo do Rio, neste domingo. Sem cobrança de ingressos, o público aproveitou para ver as escolas de pertinho e mostrou muita animação.

