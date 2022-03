Maju Coutinho e Milton Cunha visitaram o ensaio na quadra da Mangueira, no último sábado - Daniel Pinheiro

Publicado 20/03/2022 13:54 | Atualizado 20/03/2022 13:59

Rio - A escola de samba Estação Primeira de Mangueira recebeu algumas visitas ilustres em sua quadra, na noite deste sábado (19), na Zona Norte do Rio. Prestes a estrear no comando da transmissão dos desfiles do Carnaval, Maju Coutinho compareceu ao ensaio da agremiação, junto com Milton Cunha. Além de participar da folia, a dupla ainda homenageou a verde e rosa beijando a bandeira da escola.

Quem também prestigiou o ensaio da Mangueira foram os integrantes da Beija-Flor de Nilópolis. A noite foi marcada pelo encontro entre as rainhas de bateria Evelyn Bastos, da casa, e Raissa de Oliveira. As beldades deram um show ao mostrar o samba no pé, enquanto o encontro entre gigantes ainda foi representado pela união das porta-bandeiras Débora de Almeida e Selminha Sorriso, que é um dos nomes mais conhecidos do Carnaval carioca atualmente.

Eleito em 2021 como presidente de honra da Mangueira, Hélio Turco não perdeu a noite anterior ao ensaio técnico da agremiação na Sapucaí, que acontece neste domingo. O sambista de 86 anos é maior vencedor dos concursos de sambas-enredo na história da verde e rosa, tendo assinado 16 composições ao longo dos 34 anos em que atuou na Ala de Compositores.