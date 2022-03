Princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, comemora sucesso de vídeo em que mostra sincronia com ritmistas - Reprodução/Instagram

Princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, comemora sucesso de vídeo em que mostra sincronia com ritmistasReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2022 13:17 | Atualizado 19/03/2022 13:45

Rio - Aos 24 anos, Mayara Lima se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana ao viralizar com um vídeo em que mostra seu talento como princesa de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Com quase 3 milhões de visualizações no Twitter, o registro feito durante o ensaio da agremiação, na última quarta-feira, na Sapucaí, já foi compartilhado por famosas como Anitta, Regina Casé, Brunna Gonçalves e Débora Bloch.

fotogaleria

Em entrevista ao DIA, a passista celebra o reconhecimento que tem ganhado com a repercussão do vídeo em que mostra a sincronia com os ritmistas da escola de samba. "Tem sido maravilhoso, estou muito feliz mesmo, a Tuiuti sempre me abriu portas. Estou aproveitando muito, me dedicando bastante", conta Mayara, que também é professora de samba.

A sincronização de milhões pic.twitter.com/JvG6zLgbKK — Mayara Lima (@sou_mayaralima) March 18, 2022

Compartilhado na noite da última quinta-feira, o vídeo em questão conquistou milhares de internautas e em poucas horas já contava com mais 1,5 milhão de visualizações. Após ultrapassar a marca de 200 mil seguidores no Instagram, Mayara relembra sua reação ao descobrir que sua postagem havia se tornado um fenômeno na internet.

"Foi um misto de sentimentos, fiquei em choque, depois comecei a chorar. Quando coisas boas acontecem, passa um filme pela minha cabeça, da época em que minha mãe me levava pra ensaiar nas escolas mirins", relata a beldade, que desfila pela Paraíso do Tuiuti desde 2011 e fará sua estreia como princesa de bateria nos desfiles que acontecerão em abril, na Marquês de Sapucaí. "Eu sempre busquei reconhecimento através do samba, pois é o que eu amo fazer, é a minha profissão, um vídeo meu viralizar me deixa muito feliz e realizada", afirma.

A jovem ainda destaca que já tinha o costume de usar as redes sociais para mostrar seu talento no samba, mas não esperava o sucesso de sua última publicação. No Instagram, a lista de famosos que elogiaram Mayara só cresce: "Completamente encantada com você, rainha!", escreveu Regina Casé. "Perfeita, que energia", declarou Quitéria Chagas, ex-rainha de bateria da Império Serrano. "Estar à frente de uma bateria não é pra qualquer pessoa. O saber sambar precisa ser valorizado! Que lindo ver quem sabe, aplaudo com prazer!", comentou Teresa Cristina. "Brasil", disparou Anitta ao compartilhar o vídeo em seus Stories.

Pensando no desfile com a escola de samba, Mayara já adianta que pretende repetir a sincronia com a bateria: "Eu amo e a também galera gosta bastante", opina. A passista se prepara para se juntar à Paraíso do Tuiuti no enredo “Ka ríba tí ÿe - Que nossos caminhos se abram", que homenageará personalidades como Barack Obama, Nelson Mandela ao celebrar histórias de luta e resistência negra.