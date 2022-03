Mãe e irmã de Paulo Gustavo visitam o barracão da São Clemente, que homenageará o ator na Sapucaí - Divulgação/Rafael Arantes

Mãe e irmã de Paulo Gustavo visitam o barracão da São Clemente, que homenageará o ator na SapucaíDivulgação/Rafael Arantes

Publicado 19/03/2022 10:53 | Atualizado 19/03/2022 12:20

Rio - Quase um ano após a morte de Paulo Gustavo, a mãe do ator visitou o barracão da escola de samba São Clemente, na última sexta-feira (18). Dona Déa Lúcia esteve na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, para conhecer os preparativos da agremiação que homenageará o humorista com o enredo "Minha Vida é Uma Peça" em abril, na Marquês de Sapucaí.

Dona Déa e Juliana Amaral, irmã do comediante, foram recebidas pelo presidente Renato Almeida Gomes e pelo carnavalesco Tiago Martins, que mostrou as alegorias e fantasias criadas para o desfile. "Fiquei muito emocionada. Já ri, já chorei... Fui muito bem recebida aqui por toda a família clementiana. Só de falar já dá vontade de chorar, mas será lindo o desfile. É verdadeiro o que eu estou falando. Não é porque é homenagem ao meu filho, mas porque a escola se superou”, declarou a mãe de Paulo Gustavo.

"Era o meu sonho entrar aqui no barracão porque eu já havia desfilado na São Clemente com ele. Agora chegou a hora de homenageá-lo. Está tudo lindo, alegre, com a cara dele, com o jeito de tudo que ele sempre fez. É nota dez para a escola", completou Déa Lúcia.

O ator Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio do ano passado, por complicações da covid-19, aos 42 anos. Conhecido como um dos maiores sucessos da comédia brasileira, o humorista ficou internado por quase 2 meses, em um hospital na Zona Sul do Rio. O artista chegou a interagir com seu esposo, Thales Bretas, antes de haver piora em seu quadro de saúde, levando à morte do comediante.