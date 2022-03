Rainha de bateria, Iza participou do ensaio na quadra da Imperatriz Leopoldinense, nesta sexta-feira - Divulgação/Nelson Malfacini

Publicado 19/03/2022 11:48 | Atualizado 19/03/2022 11:49

Rio - A cantora Iza retomou a agenda como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, na noite desta sexta-feira (18), após ficar alguns dias isolada por ter sido diagnosticada com covid-19. Recuperada da doença, a artista não escondeu a felicidade ao mostrar o samba no pé durante o ensaio na quadra da agremiação e deu show de simpatia enquanto posava para fotos com os foliões.

Iza compareceu ao evento da Imperatriz esbanjando muito brilho no look escolhido. A cantora vestiu um biquíni preto, combinando com uma meia arrastão e um acessório na cabeça cheios de pedrarias. Em seu Instagram, a artista celebrou o retorno aos preparativos da agremiação e compartilhou cada momento da folia em seus Stories: "Voltei de vez, minha Imperatriz!", declarou.



O ensaio desta sexta-feira foi o primeiro evento que a cantora participou após testar positivo para a covid-19. Iza chegou a ficar de fora do ensaio da verde e branco de Ramos na Marquês de Sapucaí, no último domingo. Ausente por precaução, a voz de "Sem Filtro" foi substituída temporariamente pela musa Carmem Mondego.