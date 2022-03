Sabrina Sato brilha no ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo, na noite deste domingo - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 21/03/2022 09:37

Rio - Sabrina Sato participou do ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio, na noite deste domingo. A apresentadora é rainha de bateria da agremiação e mostrou todo se samba no pé com uma fantasia criada pelo estilista de Lady Gaga, Jimovir Domoustchiev, que confeccionou o modelito em seu ateliê, em Londres, na Inglaterra.

Sabrina posou ao lado da ex-BBB Gabi Martins e outras musas da escola. Martinho da Vila, principal homenageado da agremiação no Carnaval 2022, também esteve no local, assim como sua filha, Mart'nália. Neste domingo, também se apresentaram Paraiso do Tuiuti e Mangueira.