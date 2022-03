Erika Januza e Lorena Improta arrasam em ensaio da Viradouro

Rio - Erika Januza e Lorena Improta mostraram muito samba no pé no ensaio da Viradouro, na quadra da agremiação, em Niterói, na noite desta terça-feira. A Rainha de Bateria da agremiação usou um macacão dourado bem justinho e cheio de brilhos. Já a musa da vermelho e branco apostou em um modelo bem cavado e coladinho. Na ocasião, as duas esbanjaram simpatia, beleza e boa forma.

Esse, inclusive, foi o primeiro encontro de Erika e Lorena. É que a esposa de Leo Santana voltou aos ensaios quase seis meses após dar à luz Liz, fruto de seu relacionamento com o cantor. Além delas, as musas Luana Bandeira e Belinha Delfim também compareceram no evento.

A Unidos do Viradouro é a atual campeã do Carnaval carioca e será a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, em abril. A vermelho e branco levará para a Avenida o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.

Relatar erro