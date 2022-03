Paolla Oliveira usa modelito de crochê para ensaio da Grande Rio - Reprodução Internet / Gabriel Farhat

Publicado 25/03/2022 08:26

Rio - Paolla Oliveira caprichou no look para sambar muito à frente da bateria da Grande Rio, na noite desta quinta-feira. A atriz prestigiou o ensaio da escola de samba, em Duque de Caxias, usando um modelito de crochê vermelho e verde, as cores da agremiação. Paolla é rainha de bateria da Grande Rio.

Recentemente, Paolla levou o namorado, o sambista Diogo Nogueira, que é portelense, para curtir o ensaio da Grande Rio. Diogo fez bonito no palco da quadra ao lado de Paolla. O casal trocou muitos beijos e carinhos durante o ensaio.