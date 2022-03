Rio de Janeiro, 25/02/2020 - Desfile da Mocidade. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O DIa

Publicado 25/03/2022 15:18

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, em discussão única, nesta quinta-feira (24) projeto de lei que torna a Mocidade Independente de Padre Miguel em Patrimônio Imaterial Cultural do Estado do Rio de Janeiro. A escola da Zona Oeste homenageará Oxóssi, o orixá da caça nas religiões de matriz afro-brasileira, no Carnaval de 2022. Autor do projeto, o deputado Átila Nunes (PSD) afirmou que a homenagem é uma forma de ampliar a luta contra a Intolerância religiosa, bandeira defendida pelo parlamentar no legislativo Fluminense.

O título de patrimônio do Rio para a escola de samba foi elogiada pela sacerdotisa de Umbanda, Mãe Márcia de Oxum. "A Mocidade coleciona enredos de valorização cultural do país. Oxóssi é mais uma história de resistência que a agremiação promove e soma positivamente para a luta contra o racismo religioso", afirmou Átila Nunes.

"Também sou filha de Oxóssi e nunca perdi um desfile da Mocidade. Ter a minha fé representada na Sapucaí, assim como ter acompanhado histórias que conversam com a nossa cultura em outros anos me faz ter ainda mais certeza de que o reconhecimento é válido", disse a Mãe de Santo.



A Mocidade é a terceira escola a desfilar no domingo, 23 de abril.