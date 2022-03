Fantasia da ala Tuiuiú, da Grande Rio - Ademir Júnior

Fantasia da ala Tuiuiú, da Grande RioAdemir Júnior

Publicado 23/03/2022 19:14 | Atualizado 23/03/2022 19:26

Rio - Falta menos de um mês para os desfiles na Sapucaí, mas muitas escolas ainda têm fantasias esperando para serem comercializadas. As mudanças que aconteceram no período do Carnaval foram empecilhos para diversos componentes. De qualquer forma, os acessórios estão disponíveis por Whatsapp para aqueles que quiserem participar nessa volta do espetáculo.

Na Portela, todas as alas comerciais estão disponíveis. A Amor e Paz tem cerca de 20 fantasias restantes, custando R$ 1.600. As vendas começaram bem, mas o adiamento dos desfiles se tornou um obstáculo. Isso porque alguns clientes desistiram da compra, já que não conseguiram remarcar suas férias ou viagens. Agora, com a aproximação do evento, a procura aumentou. Para participar dessa festa, os interessados devem entrar em contato com a Rosane Tavares, (21) 98454-6172.



Já na Raízes da Portela, ainda há 35 vagas. A remarcação também atrapalhou o comércio. Sendo assim, a busca nos desfiles anteriores foi maior. "Essa semana pós ensaio técnico, eu comecei a ter uma procura de alguma coisa, mas não se concretizou em venda. É muito pouco perto do que é o Carnaval normal", contou Luciano de Oliveira, responsável pela ala. As negociações são feitas com ele pelo número (21) 99370-4080. Uma semana antes do evento, as entregas e retiradas começam a ser marcadas.

Até o momento, a Mocidade vendeu por volta de 50% das peças oferecidas, que custam em torno de R$ 1.300. Segundo o diretor das alas comerciais, Marcos Mendonça, também houve uma queda após a remarcação. Todas elas ainda possuem vagas para os foliões e os interessados podem entrar em contato com ele para desfilar na Vivo Mocidade e Mostrando Minha Identidade, por meio do telefone (21) 98750-8869. O agendamento também é feito na semana anterior.

"A venda estava normal, como o esperado. Após o anúncio do adiamento para abril, parou a procura. Com a proximidade do evento, as pessoas estão voltando a perguntar, mas em menor quantidade. Já era para termos vendido mais fantasias, por conta de ter ficado dois anos sem desfile. Acreditava que teríamos uma quantidade maior de vendas. Nosso público é de fora, turistas nacionais que acabam não conseguindo ter agenda. Isso atrapalhou um pouco a venda", contou Marcos.

A ala Tuiuiú da Grande Rio desfila há 33 anos. Ela é a única que ainda está à venda, tendo aproximadamente 20 fantasias, que custam R$ 1.200. As vestimentas fazem referência aos famosos bate-bolas, personagens marcados no Carnaval carioca. Quem tiver interessado, deve entrar em contato com o responsável, Joaquim Horacio, através do número (21) 96439-7521. "A nossa costuma entregar uma semana antes. Somente para aqueles que moram em outro estado e chegam no dia, a gente entrega no dia. É um trabalho muito árduo."

A Unidos da Tijuca também tem todas as comerciais disponíveis. A Sacode Quem Pode traz "A Castanheira Sagrada" e "A Reexistência das Folhas", podendo ser compradas com o diretor Jorge Santos pelo telefone (21) 97005-5353. A Flor de Lyz tem a fantasia "Raios anunciam a Profecia de Tupana" e a "Hwariá, o Clã Guerreiro", adquirida com Marcos Kopk: (21) 97017-6947. A fantasia de "Arara-Piranga", da ala Tropical, é vendida por Ricardo: (21) 96413-1989.

Escolas começam as entregas de fantasias para os componentes

A Mangueira já anunciou as datas para os integrantes buscarem suas fantasias no barracão da escola, Rua Rivadávia Corrêa. Serão nos dias 09/04 (Apaixonados Pela Mangueira, Avante Magueira, Garra Mangueirense e das crianças), 10/04 (Somos Mangueira, Nação Mangueirense, Explode Mangueira, Coração Verde e Rosa e os passistas), 11/04 (Baianas e Raíz Mangueirense).

A Vila Isabel também divulgou a programação para o início das entregas. Neste sábado (26), as alas 2 e 3 recebem de 9h ao 12h, já as 5 e 19, de 13h às 17h. Para a retirada, é necessária a apresentação do documento de identidade.