Viviane Araújo no ensaio técnico do Salgueiro - Daniel Pinheiro /AgNews

Viviane Araújo no ensaio técnico do SalgueiroDaniel Pinheiro /AgNews

Publicado 28/03/2022 10:17 | Atualizado 28/03/2022 12:04

Rio - Faltando menos de um mês para os desfiles na Marquês de Sapucaí, as escolas de samba arrasaram durante o ensaio técnico no Sambódromo do Rio, na noite desde domingo. A Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis e o Salgueiro deram um show nos quesitos animação e samba no pé. As agremiações ainda empolgaram o público, que se divertiu nas arquibancadas e frisas do local.

fotogaleria

A primeira a cruzar a Avenida foi a Unidos da Tijuca, com o enredo “Waranã – A Reexistência Vermelha”. A comissão de frente, coreografada por Sérgio Lobato, arrancou aplausos das pessoas presentes no local. O desempenho do carro de som, comandado por Wantuir e Wic, também chamou a atenção pelo alto nível. Outros destaques foram: a evolução dos componentes pela pista de maneira leve e a tradicional ala das baianas. Rainha de bateria, Lexa, brilhou à frente dos ritmistas da “Pura Cadência” e esbanjou simpatia.

Logo depois, foi a vez da Beija-Flor de Nilópolis. A escola de samba superou todas as expectativas e arrebatou o público presente na Marquês de Sapucaí com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". A comissão de frente, com passos marcados e coreografia muito bem definida, foi um dos destaques. Selminha e Claudinho, mestre-sala e porta-bandeira, mostraram um bailado primoroso. O canto forte dos componentes prevaleceu durante a passagem da agremiação pela passarela. Rainha de Bateria da Azul e Branco, Raissa de Oliveira mostrou muito samba no pé e foi ovacionada pela galera. Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, e Jojo Todynho, musas da escola, também arrasaram durante o ensaio.