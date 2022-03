Monique Alfradique e mais famosos brilham em ensaio da Grande Rio

Rio - Monique Alfradique, de 35 anos, mostrou muito samba no pé durante um ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. Com um vestido curtinho, a atriz, que é musa da agremiação, esbanjou beleza e boa forma. Quem também marcou presença no evento foi o ex-BBB Gil do Vigor, a jornalista e apresentadora do 'Fantástico', da TV Globo, Maju Coutinho, e Adriana Bombom.

