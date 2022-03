Musa da Grande Rio, Pocah tem aulas de samba com Mayara Lima, princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti que viralizou na web - Reprodução/Instagram

Musa da Grande Rio, Pocah tem aulas de samba com Mayara Lima, princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti que viralizou na webReprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 18:38

Rio - Pocah surpreendeu os fãs, nesta terça-feira (29), ao revelar que está se preparando para os desfiles de Carnaval com ninguém menos que Mayara Lima, princesa de bateria da Paraíso do Tuiuti que viralizou nas redes sociais recentemente por seu samba no pé . Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou um trecho das aulas de samba para cruzar a Marquês de Sapucaí com a Grande Rio e elogiou a professora.

"Gente, eu não tô fazendo aula com qualquer uma não, com a maioral apenas! Olha essa mulher, a gata vai vir como na Avenida?!", declarou Pocah no vídeo em que surge ao lado de Mayara. "Tenho muito que aprender, e por isso escolhi a Mayara para me dar umas aulinhas. Essa mulher merece tudo de lindo! Uma verdadeira rainha!", completou a funkeira.

Mayara Lima se tornou um dos grandes nomes do Carnaval 2022 ao viralizar na internet com um vídeo em que esbanja sincronia com os ritmistas da escola de samba Paraíso do Tuiuti . A passista conquistou os internautas com seu talento e foi elogiada por famosas como Anitta, Regina Casé e Quitéria Chagas.

Em conversa com o DIA, a professora de samba adiantou que pretende levar os passos sincronizados com a bateria para a Sapucaí nos desfiles que acontecem em abril. Mayara também comemorou a repercussão do vídeo gravado durante ensaio técnico da Paraíso do Tuiuti: "Eu sempre busquei reconhecimento através do samba, pois é o que eu amo fazer, é a minha profissão, um vídeo meu viralizar me deixa muito feliz e realizada", celebrou.