No vídeo que fez sucesso na internet, gravado pelo fotógrafo Rafael Catarcione, é possível encontrar alegria no samba solitário da mulherReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/03/2022 14:18 | Atualizado 31/03/2022 18:22

Rio - A diretoria da escola de samba Império da Tijuca está à procura da mulher que viralizou após ser filmada sambando sozinha na Sapucaí. A assessoria da agremiação afirmou que ainda está em busca da curiosa dançarina pelas redondezas da Apoteose, no Centro do Rio.

Nas imagens, que começaram a circular nas redes sociais após serem postadas pelo fotógrafo Rafael Catarcione na terça-feira (29), a mulher aparece feliz sambando sozinha na Sapucaí. Ao fundo, ocorre o ensaio técnico da Império da Tijuca tocando o samba-enredo da Império da Tijuca de 2022, "Samba de Quilombo: a Resistência pela Raiz". A união dos passos da mulher com a música conquistou o coração dos usuários das redes.

Rafael Catarcione fez esse registro lindo que está encantando a internet. O samba do povo negro, na casa de direito do povo negro, ao som do Império da Tijuca onde negritude é lei! pic.twitter.com/mYd0HJKuBx — GRESE Império Da Tijuca (@ImperioTijuca) March 30, 2022

Ao DIA, Rafael Catarcione, fotógrafo da RioTur, que trabalhava no Sambódromo registrando os ensaios dos desfiles das agremiações, explicou que tudo foi muito espontâneo. "Eu estava lá fazendo as fotos e ela passou por mim, com um saco de lixo e de chinelo na mão. Quando eu me preparei para fazer justamente o registro do ensaio do desfile da Império da Tijuca, percebi ela indo para o meio da pista, deixando os pertences num canto e se entregando ao samba, aí eu fiz algumas fotos. O pessoal que estava nas arquibancadas começou a aplaudir e ela ficou mais animada. Foi muito espontâneo, ela continuou sambando, ai decidi fazer o vídeo", disse Rafael.

A cena provocou diversas reações de emoção após viralizar. "O Carnaval tem esse poder de fazer a gente esquecer por alguns momentos as nossas dores", dizia um dos comentários. A escola de samba descobriu o vídeo moça e decidiu procurá-la para participar do próximo desfile da escola. A mulher ainda não foi encontrada, mas já possui um local que a receberá para mostrar mais uma vez o seu samba.



"Esse vídeo foi gravado no nosso ensaio técnico e estamos procurando esta moça para fazer parte do nosso desfile. Vamos juntos vibrar o Canto Forte de Palmares pela Marquês de Sapucaí", afirmou a Império da Tijuca.