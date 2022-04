Rainha de Bateria da União da Ilha brilha em ensaio técnico na Sapucaí

Rio - Juliana Souza, Rainha de Bateria da União da Ilha, marcou presença no ensaio da agremiação na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. Com um macacão cheio de pedrarias e um adereço na cabeça, a beldade roubou a cena. Além de estilo e beleza, ela também mostrou muita simpatia e samba no pé.

“Pisar na Sapucaí como Rainha de Bateria da minha União da Ilha é uma sensação inenarrável. É um mix de emoções. Fico muito feliz em poder representar a minha comunidade à frente da bateria. Tenho me dedicado muito para fazer uma boa apresentação e retribuir o carinho e a confiança em mim depositada.”, disse a Juliana. "Estamos com sede de vitória e trabalhando muito para trazer o campeonato para Ilha do Governador", completou.

