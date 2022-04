Moradora do Morro da Providência e mãe de três filhas, a mulher, que emocionou os internautas, vai desfilar na Sapucaí pela primeira vez - Divulgação

Rio - Após promover campanha pelas redes sociais para encontrar a mulher que viralizou por aparecer num vídeo sambando na Sapucaí, a diretoria do Império da Tijuca conseguiu encontrar a "passista" e convidá-la para participar do desfile da agremiação. Além da fantasia, a catadora de latinhas Adriana Salles, de 36 anos, vai receber ajuda da escola para estudar e poder encontrar um emprego formal.

Moradora do Morro da Providência, no Centro do Rio, Adriana é mãe de três filhas: uma de 8 anos e gêmeas de 1 ano e meio. Emocionada após visitar o barracão da escola, que fica nos fundos da Praça da Apoteose, no Catumbi, na tarde da última quinta-feira, ela agradeceu o carinho da Verde e Branco do Morro da Formiga.

"Eu fico nas ruas. No dia do ensaio, eu estava no Sambódromo catando latinhas. Estava sambando e vi o desfile lá atrás. Então, invadi o Sambódromo e comecei a sambar na frente. Eu tive a surpresa, eles me procuraram e vou sambar pela primeira vez. Nunca desfilei, só quando era criança. Vou com muita vergonha, mas eu vou chegar lá e nós vamos ganhar", revelou.

Durante o encontro, Adriana dividiu sua história com o carnavalesco Guilherme Estevão e revelou que é mãe de três meninas que são cuidadas por uma tia de consideração. Afirmou ainda que não sabe ler, nem escrever, e que conta com o apoio de moradores das redondezas do Catumbi.

"No nosso último ensaio técnico, um vídeo viralizou, trazendo uma menina negra que é um dos símbolos da nossa escola, trazer a negritude, sambando na avenida, ao som do nosso Império da Tijuca. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que a Adriana vai desfilar com a gente", celebrou o carnavalesco.

Na manhã da última quinta-feira, a Na manhã da última quinta-feira, a diretoria já havia divulgado que faria o convite e estava à procura da passista que encantou a internet. No vídeo, capturado pelo fotógrafo Rafael Catarcione durante o ensaio técnico da Império da Tijuca, Adriana é embalada pela bateria da escola e dança no meio da Avenida, esbanjando alegria.

Segundo a assessoria da escola, Adriana vai desfilar em um setor que exalta a presença negra na cultura brasileira. O Império da Tijuca será sétima escola a pisar na Marquês de Sapucaí, dia 21 de abril, com o enredo “Samba de Quilombo - A resistência pela raiz”, do carnavalesco Guilherme Estevão. O tema celebra o legado do compositor Candeia e a resistência do povo negro.