Luciana Gimenez vai a ensaio de escola de samba com namorado e filho

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 52 anos, mostrou toda sua boa forma na quadra da escola de samba Vai-Vai, em São Paulo, na noite deste domingo. Luciana prestigiou o ensaio da agremiação acompanhada pelo namorado, Renato Breia, e pelo filho mais novo, Lorenzo, fruto do casamento com o empresário Marcelo Rezende. Além de Lorenzo, Luciana também é mãe de Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com o líder dos Rolling Stones, Mick Jagger.

