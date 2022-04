Erika Januza se caracteriza como Elza Soares para ensaio de rua da Viradouro

Rio - Erika Januza, rainha de bateria da Viradouro, mostrou todo seu samba no pé no último ensaio de rua da agremiação, em Niterói, na noite deste domingo. A atriz fez uma homenagem para a cantora Elza Soares e se caracterizou como a artista, que morreu aos 91 anos em janeiro deste ano.

A atriz escolheu mulheres fortes do mundo do samba para homenagear nos ensaios da escola e já se caracterizou como Luma de Oliveira, Monique Evans, Valéria Valenssa, Pinah e fechou o último ensaio de rua da agremiação com chave de ouro caracterizada como Elza Soares.

