Além das vendas presenciais, é possível comprar pela internet até o dia 10, com cartão de créditoFabio Costa / Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 14:16 | Atualizado 08/04/2022 16:12

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) iniciou, nesta sexta-feira (8), a venda presencial dos Arquibancadas Especiais e Cadeiras Individuais para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial. Os ingressos poderão ser adquiridos no Sambódromo, na parte de trás do setor 11, pagos somente à vista, em dinheiro. O atendimento continuará na segunda (11) até a quinta-feira (14), das 10h às 16h.

Alexandre Dias, de 48 anos, diretor de Carnaval da Acadêmicos do Engenho da Rainha, está feliz por garantir seus ingressos para assistir direto das cadeiras. "As expectativas são as melhores possíveis. Eu vou nos dois dias de desfiles do Grupo Especial, do Acesso também. Esse ano vai ser uma magia diferente, com tudo que aconteceu, pela ausência de várias personalidades relacionadas ao Carnaval diretamente. É uma emoção da celebração da vida também. Vai ser um misto de tudo isso. O Carnaval emana alegria para todo mundo, que esteja desfilando, que esteja assistindo, até quem esteja trabalhando", comenta.



De acordo com a Liesa, ainda estão disponíveis ingressos em todos os setores para os desfiles de sexta-feira (22) e sábado (23), e também para os desfiles das Campeãs no sábado (30). Os valores, entre R$ 80 e R$ 500, estão listados em http://liesa.globo.com/ingressos/arquibancadas-e-cadeiras.html.



Além das vendas presenciais, é possível comprar pela internet com cartão de crédito. As vendas online serão encerradas no domingo (10) às 23h59. Já que é necessária a retirada dos ingressos a partir da segunda-feira (11) na Central Liesa de Atendimento e Vendas localizada na Rua da Alfândega, número 25, no Centro do Rio.