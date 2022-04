Atores, amigos de Paulo Gustavo, vão desfilar pela escola - Reprodução/Rafael Arantes

Atores, amigos de Paulo Gustavo, vão desfilar pela escolaReprodução/Rafael Arantes

Publicado 07/04/2022 12:18 | Atualizado 07/04/2022 13:31

O barracão da escola de samba São Clemente, na Cidade do Samba, recebeu, nesta quarta-feira (6), a visita de atores amigos de Paulo Gustavo. Os artistas vai desfilar pela agremiação, que trará para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao humorista, que faleceu aos 42 anos, em maio do ano passado, por complicações da covid-19.

fotogaleria

Em um dia de muita emoção, Marcus Majella, Malu Valle, Flávia Reis, Pia Manfroni e Catarina Abdalla foram recebidos pelo carnavalesco da escola, Tiago Martins, e conheceram os carros alegóricos e fantasias do desfile. O ator mirim Vitor Figueiredo também se juntou ao grupo. Ele é primo do homenageado e, com apenas 16 anos, dará vida ao Paulo da adolescência na Sapucaí.

Com o enredo "Minha Vida É Uma Peça", a Preto e Amarelo será a quarta agremiação a passar pela avenida no dia 22 de abril. A escola contará a história de Paulo Gustavo, desde a infância em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, até o sucesso nas telas de cinema em todo o país.