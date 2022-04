Marquês de Sapucaí recebe cerimônia de lavagem na noite deste domingo - Foto: Marcelo Moura

Publicado 10/04/2022 21:51 | Atualizado 11/04/2022 07:41

fotogaleria Rio - A Unidos do Viradouro encerrou, na noite deste domingo, a temporada de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. O enredo da campeã de 2020 relembra o Carnaval de 1919, o primeiro a ser comemorado após o fim da gripe espanhola.

Logo antes do fim da temporada de ensaios técnicos, às 20h30, baianas de agremiações do Grupo Especial e da Série Ouro fizeram a tradicional "lavagem" do Sambódromo. Além dos representantes das escolas de samba, integrantes da velha guarda e grupos religiosos participaram do ritual. O prefeito Eduardo Paes (PSD) compareceu ao evento.

Neste ano, os tradicionais desfiles de Carnaval do Grupo Especial vão acontecer nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado, a partir das 22h. Na sexta-feira, vão desfilar a Imperatriz Leopoldinense, a Estação Primeira de Mangueira, o Acadêmicos do Salgueiro, a São Clemente, a Unidos do Viradouro e a Beija-Flor. No segundo dia, no sábado, o público assistirá aos espetáculos feitos pelo Paraíso do Tuiti, Portala, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. As campeãs volta a desfilar no sábado, 30 de abril.