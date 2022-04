Grandes nomes da Portela, como Aldalea Rosa Negra (esquerda) e Tia Surica (meio) estiveram presentes na festa - Marcos Porto

Publicado 11/04/2022 20:59

Rio - A Portela completou, nesta segunda-feira (11), 99 anos desde sua fundação. Com 22 títulos, a história da maior campeã do Carnaval carioca vai além dos desfiles e se funde com a do Rio. A escola foi fundada, em 1923, com o nome "Conjunto Oswaldo Cruz" e é a mais antiga do estado, sendo a primeira a completar o centenário, em 2023. Para comemorar, um bolo foi servido na Cidade do Samba, em Gamboa. Alguns personagens presentes falaram ao DIA sobre o 'amor portelense' e as expectativas para os próximos meses.

Não faltam grandes nomes para expressar o amor pela Portela e poderia ter ainda mais. O sambista Zé Keti, Velha Guarda da escola, completaria 100 anos em setembro. Já um dos fundadores, Paulo da Portela, faria 120 anos em junho. O compositor Candeia, falecido em 1978, também poderia tecer bonitos comentários sobre a "Vai Como Pode", nome antigo da agremiação. Ainda na ativa, o cantor Paulinho da Viola também tem uma linda trajetória marcada pela escola.

Daqueles que estiveram presentes, a baluarte Tia Surica, lenda do samba, completou 81 em novembro e, nesta segunda, esteve presente na festa para cantar parabéns ao lado da Jane Carla, presidente da Ala das Baianas, e Aldalea Rosa Negra, presidente do departamento feminino. "Foi uma satisfação muito grande. A Portela é minha segunda família, tenho um amor grande pela minha escola e por fazer parte dessa história. Eu fico muito lisonjeada. Nós vamos para um bom Carnaval. O Carnaval se ganha na Avenida, mas estamos muito convictos de que vamos fazer um bom desfile e um bom Carnaval", disse Tia Surica.

O presidente Luis Carlos Magalhães já estava no comando quando a Águia foi campeã em 2017, encerrando um jejum de mais de 30 anos sem títulos. Em seu último ano de mandato, ele informou que, a partir do dia 11, já é o ano do centenário da Portela. Com isso, não vão faltar comemorações de todo o mundo do samba.

"Nós vamos começar agora, no dia 11, os preparativos para o centenário. Do 99 para o 100, já começou. Então, estamos fazendo nosso planejamento, tanto interno quanto externo. A ideia é de fazer disso uma comemoração de todas as escolas. Isso porque é o centenário da Portela, mas é também o centenário de uma criação brasileira que é o desfile, a festa mais importante do Brasil. Estamos querendo dar um caráter 'universal', no sentido de não ser só a Portela, todas participarem. Outra coisa é o que vamos fazer internamente. Já começamos com a nossa sala de troféus e vamos buscar patrocínio para fazer uma festa bonita na cidade. Uma festa do povo carioca comemorando o centenário de uma de suas escolas."

Antes da tão sonhada celebração, outro evento tem grande importância ainda neste mês: o desfile do Grupo Especial. Essa é a primeira vez que a Portela faz aniversário anteriormente ao evento. Depois de dois anos e dois meses sem desfilar na Sapucaí, a escola tinha 96 anos na última vez que participou da grande festa. O vice-presidente, Fábio Pavão, comentou sobre o impacto de comemorar a data especial antes de competir pelo 23º título.



"Geralmente, as festas do aniversário acontecem cerca de um mês e meio depois do Carnaval. Agora está sendo diferente, a gente faz aniversário com a empolgação do pré-Carnaval. A expectativa é muito positiva, tanto em relação ao trabalho que vem sendo feito na quadra, que foi apresentado no ensaio técnico, quanto no trabalho que tem sido feito no barracão. Que essa empolgação pelo aniversário dure mais duas semanas, com os componentes já recebendo sua fantasia e vendo a qualidade do trabalho que vemos fazendo no barracão."



O tempo sem desfilar também é outro fator que provoca mudanças. Principalmente porque a pandemia fez com que muitos não pudessem estar presentes nessa comemoração. Uma das perdas mais sentidas foi o sambista Monarco, presidente de honra, que faleceu em dezembro de 2021. Pavão também falou sobre essas dificuldades e o futuro da função exercida pelo grande símbolo da escola.



"Nós perdemos muita gente em função da covid e também de outras doenças. A gente sente as lacunas que essas pessoas deixaram. Quando as atividades retomaram, além de perdermos as pessoas, a gente também perdeu a função que ela exercia. Então, foi inevitável lembrar, novamente, da vida daquelas pessoas e a importância delas para a Portela. Estamos muito mais unidos em função disso. A perda mais notável, significativa, foi a do mestre Monarco, que nos deixou. Ainda não discutimos a projeção da presidência de honra. Tem o desfile, depois tem o processo eleitoral e, mais a frente, a discussão para ver como fazer em relação ao novo presidente de honra", informou.

Pensando na preparação, os coreógrafos da comissão de frente Leo Senna e Kelly Siqueira querem, novamente, deixar seu nome marcado na história da Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira. Eles trabalham juntos há 10 anos e foram campeões em 2017 pela Portela. Agora, cinco anos depois, retornam ao cargo na escola em busca de mais um troféu.

"Voltar para a Portela está sendo como voltar para casa. A gente se sente muito bem aqui. Em 2017, o casamento com a Portela deu muito certo. Estamos trabalhando de um jeito bem acelerado. Entramos em janeiro, então os ensaios estão sendo muito intensos. Trabalhamos com o Renato a questão do enredo e adaptamos para que seja uma história muito bem contada, incrível e bem aceita pelo público e pelos jurados. Vamos trazer uma comissão bem ousada para a Avenida nesse ano e estamos acreditando que vai ser um sucesso. Todos que viram estão trazendo os melhores retornos para a gente", contou Leo.



Kelly, sua parceira nos preparativos, também falou dos elogios e a expectativa para a briga por mais um título. "O nosso retorno está sendo muito surpreendente. Voltar para a escola nesse ano que o Carnaval está voltando é muito sincrônico. A gente ficou muito feliz com o convite. Aqui tem uma facilidade porque não é um lugar novo para a gente. Já conhecíamos a equipe de carnavalescos, diretores, presidência... Eles já confiam no nosso trabalho, então não tem essa de ter que provar ou se apresentar. Pegamos um tema maravilhoso, falar de África. Um tema forte que nos deu muitas possibilidades de criação. A expectativa está muito alta porque está dando muito certo."



Quem está torcendo para comemorar mais um título é o prefeito Eduardo Paes, torcedor ilustre assumido da Águia. Eles publicou seus parabéns e um vídeo beijando a bandeira.

O passado brilhante da Portela é muito celebrado a cada desfile e aniversário. Mas a história não vai parar por aqui. O futuro também parece trazer bons encantos para a escola mais antiga do Rio. Seja a grande comemoração do centenário ou mais títulos, motivos não faltam para os portelenses voltarem a sorrir.