Porto da Pedra, que ensaiou na Sapucaí no último dia 9, é uma das agremiações da Série Ouro - Marcelo Moura

Publicado 12/04/2022 13:59 | Atualizado 12/04/2022 14:03

A LigaRJ vai iniciar nesta quarta-feira (13), a partir das 10h, a venda dos ingressos de arquibancadas para os desfiles da Série Ouro, que acontecem nos dias 20 e 21 de abril. O público pode adquirir os bilhetes no stand de atendimento da Marquês de Sapucaí, localizado atrás do setor 11, de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h.

Do setor 2 ao 8, os ingressos custam R$ 25, já no setor 9, o valor da entrada é de R$ 50. Os setores 1, 11, 12 e 13 serão distribuídos como cortesia entre as escolas que vão desfilar na passarela do samba. Não há limitação de ingressos para cada pessoa e a compra só poderá ser feita em dinheiro.

O presidente da LigaRJ, Wallace Palhares, está otimista com o início das vendas após dois anos sem carnaval.

"A expectativa de venda de ingresso é que tem um volume bem satisfatório, idêntico ao carnaval de 2020, ou até um pouco melhor, já que ficamos dois anos parados, desde 2020 sem carnaval, e que a disputa também está muito acirrada para esse ano. Temos praticamente oito escolas brigando diretamente pelo título, então a gente vê que o nível da disputa está muito bom, muito equilibrado, são escolas de bandeiras pesadas que estão no grupo e a gente acredita que isso vai impulsionar as vendas", disse.

Na semana que vem, o desfiles na passarela do samba começam na quarta-feira (20), às 22h30, com a Em Cima da Hora, seguida por Cubango, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Bangu e Sossego.

Já na quinta-feira (27), passam pela Sapucaí Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano.