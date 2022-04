Orquestra Voadora vai realizar primeiro baile neste Carnaval - Divulgação/ Phill Whizzman

Publicado 15/04/2022 15:20 | Atualizado 15/04/2022 15:27

Rio - Os amantes da folia já sabem: o domingo de Carnaval não é completo sem o voo da Orquestra Voadora, um dos maiores e mais queridos blocos do Rio de Janeiro. E em 2022 não poderia ser diferente.



Este ano, em vez do Aterro do Flamengo (pouso tradicional dos desfiles dos últimos carnavais), a nave da Orquestra Voadora pousa na região da Leopoldina, no Santo Cristo, para comandar a primeira edição do Grande Baile Voador.



O bailão de Carnaval acontece em um espaço inédito: renovada, a antiga fábrica do Açúcar Pérola está pronta para receber os foliões em uma celebração carnavalesca consciente e segura, será cobrado o comprovante de vacinação, com shows em local aberto.



Além da Orquestra Voadora e seu bloco, a programação será turbinada com apresentações do tradicional Cordão do Prata Preta e do Bloco 442. Fazendo a pista de dança decolar, no line-up também estão os DJs Lencinho (Circo Voador), Carla Ferraz (Minha Luz é de Led) e Nicolle Neumann (Festa Mistérios do Planeta).



Serão oito horas de uma potente viagem musical para fechar em grande estilo o Carnaval carioca fora de época.



1º Grande Baile Voador

Data: 24/04/2022 (domingo de carnaval)

Local: Pérola - Rua Pedro Alves, 319 - Santo Cristo - Rio de Janeiro/RJ

Horário: das 16h à 00h

Atrações: Orquestra Voadora e seu bloco, Cordão do Prata Preta, Bloco 442, DJ Carla Ferraz (Minha Luz é de Led), DJ Lencinho (Circo Voador), DJ Nicolle Neumann (Festa Mistério do Planeta)

Ingressos: a partir de R$ 10; vendas a partir de 15/04 (sexta) em https://www.sympla.com.br/event__1536686.

Será necessário apresentar comprovante de vacinação.