Thais BrazReprodução do Instagram

Publicado 16/04/2022 14:46

Um clique apaixonado... Após ser pedida em namoro por Guilherme Napolitano, a ex-BBB Thaís Braz posou de biquíni para o amado durante uma viagem romântica dos dois a Maragoggi, em Alagoas. Cheia de estilo, a influenciadora surgiu vestindo um biquíni em tons de pretos e branco, boné e um blusão rosa para compôr o look. "Amo tanto dias azuis", escreveu a ela na legenda da imagem na manhã deste sábado (16).

"Minha lindaaaaaaaa! Fotógrafo? Temos", escreveu Guilherme ao comentar a foto, revelando ser o autor dos registros da gata. Com o relacionamento recém-assumido, Thaís, do "BBB21", e Gui, do "BBB20", começaram a se conhecer melhor em uma viagem no fim do ano passado, quando já estavam solteiros.



O pedido de namoro aconteceu durante um luau em Maragogi, em Alagoas, na noite de sexta-feira (15). A ex-participante do "BBB" ganhou um pedido de namoro pra lá de romântico de Gui. O momento contou com um belo buquê de flores e velas formando as palavras "namora comigo?". Os ex-participantes do programa se aproximaram durante o Réveillon, quando viajaram em grupo para curtir a virada.