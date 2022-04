Anitta no Coachela - Foto: Valerie Macon / AFP

Rio - A semana foi especial para Anitta, além do lançamento do álbum "Versions Of Me", a cantora se apresentou na noite da última sexta-feira (15) no Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Para sua estreia no festival, a artista apostou em um cenário com projeções no telão que exibiam as favelas cariocas e os paredões de som usados em bailes funk.

Snoop Dogg abriu o show apresentando a cantora, que chegou ao palco de moto. Anitta usava um figurino com as cores da bandeira do Brasil e cantou o hit "Onda diferente" junto com o rapper. Durante a apresentação, a artista trocou de roupa mais duas vezes e teve a companhia da norte-americana Saweetie na canção "Faking love", parceria entre as cantoras.

O repertório da apresentação contou com as músicas "Vai Malandra", "Sua Cara", "Rave de Favela", "Bola Rebola", "Girl From Rio" e o single que ocupou o 1° lugar no Spotify Global, "Envolver". A plateia do show de Anitta contou com as presenças de Gabriela Prioli, Diplo e Pablo Vittar, que também se apresentará no festival.