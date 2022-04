MC Loma - Reprodução/Instagram

MC LomaReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2022 11:37

Rio - MC Loma, de 19 anos, usou o Instagram na última sexta-feira (15) para compartilhar alguns registros de seu ensaio de gestante. A cantora, que é discreta ao falar da primeira gravidez, deixou a barriga aparente na postagem.

fotogaleria

"Ali me ganhou depois que você chegou no meu mundo", escreveu na legenda. A publicação recebeu elogios de alguns famosos. "Tá lindaaa", disse Tati Quebra Barraco. "Que amor", afirmou Gabi Martins. "LINDAAAA MAMÃE DO ANOOO", elogiou Mel Maia.