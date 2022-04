Cid Moreira comemora fim do tratamento de hemodiálise - Reprodução / Instagram

Publicado 15/04/2022 14:25 | Atualizado 15/04/2022 14:27

Rio - Cid Moreira usou o Instagram, na manhã desta sexta-feira (15), para tranquilizar seus seguidores sobre seu estado de saúde, além de comemorar a retirada do cateter que esteve usando para fazer hemodiálise. O jornalista afirmou que o tratamento foi bem sucedido e que logo seria liberado do hospital.

"Oi, pessoal! Daqui a pouco eu estou saindo aqui do Hospital Santa Teresa e estou livre da hemodiálise. Retirei o cateter e está tudo bem, não senti nada. O médico é muito bom, doutor Eduardo Loureiro", disse no vídeo.

Na legenda da publicação, o jornalista escreveu: "Sexta-feira da Paixão mais que especial para mim. 'Confie em Deus e o resto todo ele fará'. Acabei de retirar o cateter e estou em casa e bem, graças a Deus! Todos os outros desafios se tornam pequenos quando temos força e fé para continuar a nossa trajetória. Um dia de cada vez".

Em janeiro de 2022, Cid Moreira compartilhou com os fãs que precisaria realizar algumas sessões de hemodiálise para tratar uma condição detectada em seus rins, após exames de rotina. Naquele período, a esposa do jornalista, Fátima Sampaio, contou ter feito um curso para aprender a lidar com a máquina em casa, no intuito de deixar o tratamento "mais confortável" para o marido.